هكذا تغيرت حصة الدولار الأميركي باحتياطيات العالم

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأميركي في #الاحتياطيات_العالمية للعملات هبطت في الربع الثالث من العام الحالي إلى أدنى مستوى في حوالي 5 سنوات، بينما زادت حصة #اليورو لتصبح الأكبر في 4 أعوام تقريبا.

وارتفعت حصة العملة الأميركية في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي إلى 6.63 تريليون دولار، أو 61.94 بالمئة من مجمل الاحتياطيات، في الربع الثالث، من 6.56 تريليون دولار أو 62.4%، في الربع الثاني.

ووفقاً لبيانات صندوق النقد فإن حصة الدولار الأميركي في الاحتياطيات هبطت إلى أدنى مستوى منذ أن سجلت 61.27 بالمئة في الربع الرابع من 2013.

وأظهرت بيانات صندوق النقد أيضا أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات ارتفعت إلى 20.48 بالمئة في الربع الثالث من 2018 وهي أكبر حصة منذ الربع الرابع من 2014.

وتراجعت حصة اليوان الصيني في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي إلى 1.80 بالمئة في الربع الثالث من 2018، وهو أول انخفاض منذ أن بدأ صندوق النقد في نشر أرقام بشأن حصة الصين في الربع الرابع من 2016.