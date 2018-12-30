صندوق "دراية ريت" يستحوذ على 3 بنايات بـ 11 مليون ريال

أعلنت شركة #دراية_المالية شراء ونقل ملكية 3 عمائر سكنية للعمال في الدمام لصالح صندوق "دراية ريت"، بقيمة استحواذ بلغت 11 مليون ريال، جرى تمويلها بالكامل من التمويلات البنكية المتاحة للصندوق.

وأكدت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية #تداول اليوم الأحد، الانتهاء من الإجراءات القانونية والفنية والنظامية لعملية النقل.

والعقارات الثلاث موجرة بالكامل بقيمة 1.06 مليون ريال سنوياً إلى شركة #إمداد للموارد البشرية، وهي شركة ذات علاقة مع البائع، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراغ ملزمة على الطرفين.

وتوقعت دراية أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام، والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الأول من العام 2019.

كما أوضحت الشركة أن العقارات عبارة عن 3 عمائر سكنية للعمال، وتبلغ المساحة الإجمالية المبنية حوالي 5110 أمتار مربعة مقامة على أرض مساحتها الإجمالية حوالي 2160 مترا مربعا، وتقع في حي الميناء بمدينة الدمام على شرق طريق الملك فيصل.

وقدم المستأجر سندات لأمر تغطي كافة الإيجارات خلال مدة العقد إضافة إلى اتفاقية ضمان للإيجار، وذلك لتعزيز الالتزام بتسديد الدفعات حسب بنود العقد.