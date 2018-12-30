"نادك" تؤجل إعلان أثر إيقاف زراعة الأعلاف للربع الأول

قالت شركة "نادك" إنها لن تتمكن من إعلان الأثر المالي الناتج عن قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مختلف مشاريعها الزراعية في السعودية، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء السعودي، وذلك لعدم اكتمال عملية التقييم نظراً لوجود عدد من المتغيرات التي تمر بها المرحلة الحالية والتي تؤثر بشكل مباشر على عملية التقييم، بحسب بيان للشركة.

وأشارت "نادك" في بيانها على موقع #تداول إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التقييم خلال الربع الأول من عام 2019، ما سيمنح الشركة الوقت الكافي لإتمام المرحلة والتأكد منها، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي (إن وجد) في حينه.

يذكر أن الشركة أشارت في السابق إلى أنه سيتم قبل نهاية العام الحالي، الإعلان عن أي أثر مالي جراء عملية الإيقاف، وذلك بعد الانتهاء من تقييم الخطة الزراعية للمحاصيل التي لا يشملها قرار الإيقاف، وإمكانية الاستفادة من الأصول الزراعية بأن يتم نقلها لمشروع الشركة في جمهورية السودان.