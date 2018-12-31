أسهم أوروبا تختبر الصعود قبيل 2019 بعد عام صعب

ارتفعت #الأسهم_الأوروبية قليلاً في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، حيث أثارت تصريحات تبعث على الاطمئان من واشنطن وبكين بشأن الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعض الارتياح في أوساط المستثمرين بعد عام صعب لأسواق الأسهم.



وبحلول الساعة 0833 بتوقيت غرينتش كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.3%، مواصلا صعوده من خسائر تكبدها يوم الخميس هي الأشد في عدة سنوات.



وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6%، والمؤشر إبكس الإسباني 0.5%، في حين زاد فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة. جاءت الأحجام هزيلة بسبب إغلاق بورصتي ألمانيا وميلانو والغلق المبكر لبورصتي لندن ويورونكست قبيل احتفالات العام الجديد.

وتحسنت معنويات السوق بعض الشيء بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إنه أجرى "مكالمة جيدة جدا" مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم السبت لمناقشة التجارة وتحدث عن إحراز "تقدم كبير".



لكن وسائل الإعلام الصينية بدت أكثر تحفظا حيث قالت إن شي يأمل في أن يلتقي فريقا التفاوض في منتصف الطريق ويتوصلا إلى اتفاق يصب في مصلحة الطرفين.



ومازال المستثمرون يلعقون جراح عام عصيب، حيث يتجه ستوكس 600 صوب أسوأ عام له في عشر سنوات في حين سيكون أداء أسهم منطقة اليورو هو الأسوأ منذ 2011.



وتصدر قطاع التعدين والموارد المكاسب في المعاملات المبكرة وزاد مؤشره 0.9%، مدعوماً بتحسن أسعار النحاس حتى مع اتجاه معظم المعادن الصناعية صوب خسائر في 2018.