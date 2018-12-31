رغم صعوده القوي.. الذهب صوب أول خسارة سنوية منذ 2015

تراجع الذهب اليوم الاثنين مع صعود الأسهم بفعل تنامي فرص إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، بينما تتجه أسعار المعدن صوب أول انخفاض سنوي لها منذ 2015، متأثرة بصعود الدولار بفعل المخاوف التجارية وارتفاع أسعار الفائدة.

لكن المعدن النفيس بصدد أفضل شهر له منذ يناير 2017، بعد أن لملم شتات نفسه من تراجعات حادة خلال العام بسبب التقلبات في #الأسهم وفتور #الدولار، فضلا عن بواعث القلق من تباطؤ #الاقتصاد_العالمي.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1279.17 دولار للأوقية (الأونصة)، مقترباً من أعلى مستوياته في ستة أشهر 1282.09 دولار المسجل يوم الجمعة.

ونزلت عقود #الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1281.5 دولار للأوقية.

وقال أجاي كيديا المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي: "مخاوف #الحرب_التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدأ قليلا، وهو ما دعم سوق الأسهم"، مضيفاً أن هناك بعض البيع لجني الأرباح في الذهب قبيل نهاية السنة، بحسب "رويترز".

في المقابل، فإن البلاديوم هو المعدن النفيس الأفضل أداء هذا العام، متجاوزاً الذهب للمرة الأولى منذ 2002، بفضل طلب قوي من مصنعي أجهزة الحفز الذاتي المستخدمة في السيارات وسط نقص في الإنتاج. وارتفع المعدن نحو 18% هذا العام، ويتجه للصعود للشهر الخامس على التوالي.

وارتفعت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 15.40 دولار للأوقية، لكنها منخفضة أكثر من 9% على مدار العام.

ونزل البلاتين 0.21% إلى 787.74 دولار للأوقية، وهو منخفض بنحو 14.5% في 2018.