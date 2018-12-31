مؤشر الأسهم السعودية يصعد 8% بكامل العام 2018

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي تركي فدعق، في مقابلة مع "العربية" إن مؤشر #السوق_المالية_السعودية ارتفع بنسبة 8% خلال العام 2018.

وأشار فدعق إلى معززات هذه النمو للمؤشر الكلي، من نمو قطاع #البنوك بنسبة 30% وقطاع الاتصالات 27%.

وأوضح أن سوق الأسهم السعودية تنهي العام بارتفاع 7 قطاعات وتراجع 8 قطاعات متأثرة بالنواحي الاستهلاكية.كما أشار إلى التفاؤل الكبير في نمو السوق المالية السعودية في العام 2019 مع توقع نسبة نمو اقتصادي 2.4% ونمو الناتج النفطي بنسبة 3.6%.

وتحدث عن تقديرات خاصة بالعام 2019 تشير إلى نمو غير نفطي بمعدل 2.4% وهو ما يترافق مع #نمو للقطاع الخاص بنسبة 2.2% ونمو للقطاع الحكومي بنسبة 2.5%.

ورأى أن الفرصة باتت مواتية للدخول في #الفرص_الاستثمارية المباشرة التي يوفرها التحول بالاقتصاد الحقيقي في السعودية.

وتحدث فدعق عن تقلب الأداء في السوق النفطية، مشيراً إلى تجاوز الإنتاج الأميركي للمرة الأولى منذ عام 1974 للإنتاج السعودي، متوقعاً أن تستمر الزيادة في إنتاج #النفط الأميركي.

واعتبر أن هذه الزيادة الأميركية في الإنتاج تشير إلى "تطور تقنيات النفط الصخري بما يغير معادلة الأسعار وقد تتجاوز أميركا روسيا في إنتاج النفط أيضا".

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 16.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7826.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، ونادك، والوطنية للتعليم، ورعاية، وإكسترا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات باتك، وسايكو، والشرقية للتنمية، وبتروكيم، ووفرة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.18%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، ودار الأركان، والأسماك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وسابك، والراجحي، والإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 63.97 نقطة ليقفل عند مستوى 2520.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 333 صفقة.