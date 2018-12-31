"المعمر لأنظمة المعلومات" السعودية تطرح 30% من أسهمها

أعلنت #هيئة_السوق_المالية في السعودية موافقتها على طرح أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام.

وبحسب إعلان الهيئة على موقع #السوق المالية السعودية #تداول ستطرح شركة المعمر 4.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما فيما يتعلق بسعر السهم و البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وذكرت هيئة السوق المالية أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

كما أكدت الهيئة أن موافقتها على طلب طرح الأسهم للاكتتاب، لا تعني المصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.