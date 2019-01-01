الدولار يتراجع في ختام أقوى عام منذ 2015

هبط الدولار مقابل الين واليورو أمس الاثنين، وسط تعاملات محدودة في نهاية العام، مع تراجع جاذبية العملة الأميركية كملاذ آمن بفعل التفاؤل بشأن التقدم الذي تحقق في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

لكن العملة الأميركية ظلت على مسارها صوب تحقيق أقوى أداء سنوي في ثلاثة أعوام.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات منافسة، بنسبة 0.22%. وعلى مدى العام، ارتفع المؤشر 4.4%، مسجلا أفضل مكاسبه السنوية بالنسبة المئوية منذ عام 2015.

وسجل #الدولار أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل العملة اليابانية.

وارتفع #اليورو 0.08% مقابل العملة الأميركية، مسجلاً خسارة نسبتها نحو 5% مقابل الدولار في عام 2018.

وارتفع الجنيه #الإسترليني 0.31% لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. وخسرت العملة البريطانية نحو 6%من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.