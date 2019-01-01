بعد قفزات وانهيارات.. هل تختفي بيتكوين بـ 2019؟

قال الدكتور محمد عبدالمطلب المدير المشارك في شركة X Pay إن العملات الرقمية وأشهرها "بيتكوين" لن تسجل ارتفاعات في العام الحالي كالتي شهدتها في العام الماضي.

وأكد عبدالمطلب في مقابلة مع "العربية" عدم اتفاقه مع التوقعات القائلة إن #العملات_الرقمية سوف تختفي في العام 2019، موضحاً أن التداول عليها سيكون نشطا لكن ليس بالمستويات السابقة.

وكانت عملة "بيتكوين" تراجعت بنسبة 73% بالعام 2018 بعد أن شهدت تذبذا قويا خلال نفس العام بسبب الكثير من الأحدث المؤثرة عليها ومن بينها التشكيك في حقيقة العملة وصلاحيتها للتعامل.

لكن "بيتكوين" كانت قد قفزت بنسبة مهولة وصلت إلى 1300% في العام 2017 بدعم من عدة عوامل أبرزها الإقبال الكبير عليها بوصفها عملة مشفرة رقمية نجحت في جذب الأنظار اليها، بوصفها الأشهر بين هذا النوع من العملات.

وبعد وصولها إلى قمة الارتفاعات بنهاية عام 2017، كان عام 2018 هو الأصعب في تاريخ العملات الرقمية الذي شهد هبوطها من القمة إلى القاع، بسبب مجموعة من العوامل أهمها المطاردات التي تقودها الحكومات والبنوك المركزية على مستوى العالم.

واستحوذت 10 عملات رقمية بقيادة #بتكوين على نحو 77% من إجمالي خسائر #العملات_الرقمية التي بلغت نحو 446.8 مليار دولار منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، وحتى نهاية تعاملات آخر يوم في 2018.

ووفقاً للأرقام التي جمعتها "العربية.نت"، وبالنسبة لأكبر 10 عملات رقمية، فقد بلغ إجمالي خسائرها منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية عام 2018 نحو 344.3 مليار دولار، من إجمالي خسائر العملات الرقمية التي بلغت نحو 446.8 مليار دولار بنسبة 77%.

وعلى مستوى القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية، فقد هوت بنسبة 78% فاقدة نحو 446.8 مليار دولار ومتراجعة من مستوى 572.9 مليار دولار بنهاية تعاملات العام الماضي، لتسجل نحو 126.1 مليار دولار في إغلاق تعاملات عام 2018.

وتراجعت عملة "بتكوين" بنسبة 77% خاسرة نحو 9427 دولارا، بعدما هوت من مستوى 13170 دولاراً في نهاية تعاملات ديسمبر 2017، لتسجل نحو 3743 دولاراً في تعاملات أمس الاثنين.

وهوت قيمتها السوقية بنسبة 70.4% خاسرة نحو 155.6 مليار دولار، بعدما تراجعت من مستوى 220.9 مليار دولار إلى نحو 65.3 مليار دولار.

وهوت عملة "إيثريوم" بنسبة 81.4% خاسرة نحو 587 دولارا، بعدما تراجعت من مستوى 721 دولارا في نهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 134 دولارا.

وحققت خسائر إجمالية بنسبة 80% خاسرة نحو 55.7 مليار دولار، بعدما هوت من مستوى 69.7 مليار دولار إلى نحو 14 مليار دولار.

وسجلت عملة "ريبل" خسائر قاسية بنسبة 83.2%، بعدما هوت من مستوى 2.12 دولار إلى نحو 0.355 دولار فاقدة نحو 1.765 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 82.4% خاسرة نحو 67.7 مليار دولار، بعدما هوت من مستوى 82.1 مليار دولار إلى مستوى 14.4 مليار دولار.

وتراجعت عملة "ستيلر" بنسبة 65% خاسرة نحو 0.209 دولار، بعدما انخفضت من مستوى 0.322 دولار إلى مستوى 0.113 دولار.

وانخفضت قيمتها السوقية بنسبة 63% خاسرة نحو 3.6 مليار دولار، بعدما هوت من مستوى 5.7 مليار دولار إلى نحو 2.1 مليار دولار.

وحققت عملة "بتكوين كاش" خسائر بنسبة 93.4% فاقدة نحو 2297 دولارا، بعدما هوت من مستوى 2459 دولارا إلى نحو 162 دولارا.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 93.2% خاسرة نحو 38.7 مليار دولار، بعدما هوت من مستوى 41.5 مليار دولار إلى نحو 2.8 مليار دولار.

وهوت عملة "أي أو إس" بنسبة 70.2% إلى مستوى 2.57 دولار، مقابل نحو 8.64 دولار في نهاية ديسمبر الماضي فاقدة نحو 6.07 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 53% خاسرة نحو 2.6 مليار دولار، بعدما وصلت إلى مستوى 2.3 مليار دولار مقابل نحو 4.9 مليار دولار.

وخسرت عملة "أيوتا" ما نسبته 90% فاقدة نحو 3.088 دولار، بعدما تراجعت إلى مستوى 0.352 دولار مقابل نحو 3.44 دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 90.5% فاقدة نحو 8.6 مليار دولار، بعدما هوت إلى 0.9 مليار دولار مقابل نحو 9.5 مليار دولار.

وانخفضت عملة "ليتكوين" بنسبة 86.3% متراجعة من مستوى 220 دولارا، إلى نحو 30 دولارا بخسائر تتجاوز 190 دولارا.

وهوت قيمتها السوقية بنسبة 85% خاسرة نحو 10.2 مليار دولار، بعدما هوت من مستوى 12 مليار دولار إلى نحو 1.8 مليار دولار.

كما تراجعت عملة "ترون" بنسبة 47% إلى مستوى 0.019 دولار، مقابل نحو 0.036 دولار، وهوت قيمتها السوقية بنسبة 47.8% فاقدة نحو 1.1 مليار دولار، بعدما هوت إلى مستوى 1.2 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار.

فيما استقرت عملة "تيزر" عند مستوى 1.01 دولار. وارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 38% رابحة نحو 0.5 مليار دولار، بعدما صعدت إلى مستوى 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار في نهاية تعاملات عام 2017.