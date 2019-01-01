"وول ستريت" ترتفع في نهاية عام صعب

ارتفعت بورصة #وول_ستريت في تعاملات محدودة بعض الشيء أمس الاثنين، مع الاحتفالات بالعام الجديد ونهاية أسوأ عام مرت به الأسهم الأميركية في عشر سنوات.

وارتفع مؤشر #داو_جونز الصناعي 265.67 نقطة، أو ما يعادل 1.15%، إلى 23328.07 نقطة.

وصعد "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 21.21 نقطة، أو ما يعادل 0.85%، إلى 2506.95 نقطة.

وزاد #ناسداك المجمع 50.76 نقطة، أو 0.77%، مسجلا 6635.28 نقطة، بحسب "رويترز".

وبدأ انتعاش الأسهم الأميركية على وقع تقرير أظهر مبيعات عطلات قوية، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد في الولايات المتحدة، وذلك بعد خسائر حادة تكبدتها.