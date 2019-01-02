أرقام البورصة الكويتية في عام..هبوط السيولة 25%

أنهت #البورصة_الكويتية العام 2018 على مؤشرات عدة، حيث بلغ متوسط السيولة اليومي 17 مليون دينار خلال عام 2018، متراجعا بنسبة 25% عن مستواه في عام 2017.

وارتفع أداء مؤشر السوق العام بنهاية 2018، بنسبة 1.6%، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 5.3%، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 5.2%.

يذكر أنه بدأ العمل بهذه المؤشرات مع مطلع أبريل الماضي، عوضا عن المؤشرات الثلاثة السابقة وهي "الوزني" و"السعري" و"كويت 15" التي انتهى العمل بها مع جلسة 31 مارس الماضي، وكان انطلاق المؤشرات الجديدة بـ 5000 نقطة أساس.

أما القيمة الرأسمالية فقد أنهت العام على ارتفاع بنسبة 4.5% لتبلغ 29 مليار دولار.