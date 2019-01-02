توقعات إيجابية لأداء الأسهم الأميركية بـ 2019

تبدو توقعات المحللين الماليين للأسهم الأميركية إيجابية للعام الحالي، خاصةً بعد التراجعات الحادة التي منيت بها الأسواق تحديدا في الربع الأخير، فقد مثلت الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي أداءً مستقراً ومتواصلاً وارتفعت #الأسواق_الأميركية بنسب فاقت 7%.

وفي الثالث من أكتوبر الماضي، أشعل جيروم بول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فتيل الأزمة بتصريحه أن أسعار #الفائدة مازالت منخفضة كثيرا عن المستويات المطلوبة.

وتبع ذلك في أكتوبر ونوفمبر اشتداد التصريحات بين الجانبين الأميركي والصيني فيما يخص #الحرب_التجارية ما أنذر برفع في #الرسوم_الجمركية.

ولتشتد الأمور سوءا بدأت بوادر أزمة جديدة لم تنتهِ بعد، بخروج بريطانيا من #الاتحاد_الاوروبي وتبعها قرار الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بل تصريحاته بأنه مستمر برفعها في العام الحالي ما مثل الضربة القاضية للأسواق العالمية.

لكن توقعات هذا العام تأتي إيجابية إلى حد كبير فلم يتوقع معظم محللي كبار الشركات الأميركية أن ننهي العام الحالي على انخفاض مقارنة مع بدايته.

ووضع المحللون هدفا لمتوسط مؤشر S&P عند 3 آلاف نقطة ما يعني ارتفاعا 20% من المستويات الحالية.

من جهة إيجابية أخرى، تبقى نسبة #البطالة_الأميركية عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 50 عاماً إضافة إلى توقعات باستمرار نمو أرباح #الشركات في 2019 بعد أن نمت 20% العام الماضي.

وفي المحصلة تبقى ثلاث كلمات سرية لحركة الأسواق العام الحالي، هي: ترمب والصين والفيدرالي.