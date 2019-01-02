جدل حول أداء العملات الرقمية خلال العام الجديد

قال الدكتور محمد عبدالمطلب المدير المشارك في شركة X Pay إن العملات الرقمية وأشهرها "بيتكوين" لن تسجل ارتفاعات في العام الحالي كالتي شهدتها في العام الماضي.

وأكد عبدالمطلب في مقابلة مع "العربية" عدم اتفاقه مع التوقعات القائلة إن #العملات_الرقمية سوف تختفي في العام 2019، موضحاً أن التداول عليها سيكون نشطا لكن ليس بالمستويات السابقة.

وكانت عملة "بيتكوين" تراجعت بنسبة 73% بالعام 2018 بعد أن شهدت تذبذا قويا خلال نفس العام بسبب الكثير من الأحدث المؤثرة عليها ومن بينها التشكيك في حقيقة العملة وصلاحيتها للتعامل.

لكن "بيتكوين" كانت قد قفزت بنسبة مهولة وصلت إلى 1300% في العام 2017 بدعم من عدة عوامل أبرزها الإقبال الكبير عليها بوصفها عملة مشفرة رقمية نجحت في جذب الأنظار اليها، بوصفها الأشهر بين هذا النوع من العملات.

وبعد وصولها إلى قمة الارتفاعات بنهاية عام 2017، كان عام 2018 هو الأصعب في تاريخ العملات الرقمية الذي شهد هبوطها من القمة إلى القاع، بسبب مجموعة من العوامل أهمها المطاردات التي تقودها الحكومات والبنوك المركزية على مستوى العالم.