مدعوماً بضعف الدولار.. أعلى مستوى للذهب في 6 أشهر

صعد الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة شهور، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار والأسهم الآسيوية بعد بيانات مخيبة للتوقعات من الصين، أذكت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت أسعار #الذهب الفورية 0.3% إلى 1286.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 15 يونيو 2018 عند 1287.31 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1288.10 دولار للأوقية.

وحام مؤشر #الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية، بالقرب من أدنى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

ويؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الأسهم الآسيوية أيضاً في أول يوم تداول في العام الجديد، بفعل بيانات اقتصادية جديدة مخيبة للتوقعات من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي أثرت سلباً على المعنويات وبددت مكاسب مبكرة سجلتها العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.25% في المعاملات الفورية إلى 1267.15 دولار للأوقية. ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة التي استقرت عند 15.45 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.35% إلى 794.30 دولار للأوقية.