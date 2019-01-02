مع بداية 2019 مستثمرو الأسهم يراقبون الفائدة الأميركية

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة #دراية_المالية محمد الشماسي، أن المؤشرات القوية للاقتصاد السعودي، والتي يتمثل جزء كبير منها بأضخم ميزانية تاريخية للمملكة في 2019، تجعل سوق الأسهم متفائلة بأداء قوي في العام الجديد.

وفي أول يوم تداول خلال العام الجديد تراجعت الأسهم بأسواق الإمارات بينما سجلت الأسهم ارتفاعات قوية في كل من مصر والكويت.

وأشار الشماسي في مقابلة مع "العربية" إلى تأثر أسواق الأسهم في دول الخليج والمنطقة العربية، بالتذبذب الشديد للأسواق العالمية، وفي أسعار النفط العالمية.

كما أشار إلى ترقب كبير لتحركات أسعار الفائدة الأميركية، موضحاً أن المتوقع مرتان من الرفع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال 2019، في حال استمرت الأسواق بحالة الاضطراب التي تمر بها حالياً.

وأغلق مؤشر #الأسهم_السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 7.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7790.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 66 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، والصادرات، والبحر الأحمر، وسدافكو، وثمار الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأهلية، وسايكو، وسبكيم العالمية، واتحاد الخليج، والمجموعة السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.81% و3.04%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وأمانة للتأمين، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والأسماك، والصادرات، وسابك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 50.55 نقطة ليقفل عند مستوى 2567.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 363 صفقة.