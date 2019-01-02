هيئة الاستثمار الكويتية: عوائد الصندوق السيادي تفوق 6%

قالت #الهيئة_العامة_للاستثمار في الكويت إن متوسط العائد السنوي على الأموال المستثمرة في #صندوق_احتياطي_الأجيال القادمة (مقوماً بالدولار) خلال العشرين سنة الماضية كان "إيجابياً وأعلى من 6% كما في نهاية مارس الماضي".

وتنتشر الأموال المستثمرة في 120 اقتصاداً حول العالم، وتدار بواسطة 130 مدير استثمار خارجياً، وأكثر من 50 تفويضاً استثمارياً. وتنقسم إدارة استثمارات الهيئة بين مباشرة يتولاها مكتب #الاستثمار_الأجنبي في لندن وبنسبة %30 مقابل %70 يقوم بإدارتها المديرون الخارجيون.



وأضافت الهيئة في رد على سؤال برلماني، نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، أنها تعمل وفق استراتيجية استثمارية طويلة الأجل، وتركز على تحقيق أعلى العوائد الممكنة بأقل المخاطر المحتملة التي تصاحب القرار الاستثماري، وذلك من دون إغفال التقلبات التي تطرأ على الأسواق في المدى القصير نتيجة للظروف السياسية و #الاقتصادية المختلفة.