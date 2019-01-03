المستثمرون يتجهون إلى الين كملاذ آمن بعد تحذير من آبل

يتابع الين الياباني ارتفاعاته مقابل الدولار مع تخفيض #شركة_آبل توقعاتها الفصلية للإيرادات الأمر الذي أضاف إلى المخاوف الاقتصادية بشأن النمو العالمي.

مخاوف النمو العالمي عززتها أمس بيانات التصنيع الضعيفة في منطقة اليورو والصين وسجل الين مكاسب قوية ليعزز مكانته كملاذ آمن للمستثمرين.

وفي سياق متصل قفز الدولار الأميركي مقابل اليورو والإسترليني أمس الأربعاء، مستهلاً العام الجديد على أداء قوي، لكنه انخفض مقابل عملة الملاذ الآمن الين مع استمرار حذر المستثمرين من تباطؤ النمو العالمي وتقلب أسواق الأسهم.

ونزل #اليورو 1.1% بفعل بيانات هزيلة في قطاع الصناعات التحويلية من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، ليصبح على مسار تسجيل أسوأ أداء يومي مقابل #الدولار الأميركي في أكثر من ستة أشهر.

وهبط الجنيه #الإسترليني 1.2% مبدداً المكاسب التي سجلها في وقت سابق من الأسبوع، بعدما فشلت مسوح المصانع في تبديد المخاوف بشأن مفاوضات الانفصال البريطاني.

وانخفض الدولار 0.36% مقابل الين الذي يميل إلى تحقيق مكاسب خلال فترات التوترات الجيوسياسية أو المالية، كما تراجع الدولار الأسترالي 0.8%.