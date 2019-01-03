تعرف على أهم أرقام حققتها بورصة مصر منذ التعويم

قال رئيس #البورصة_المصرية، محمد فريد، إن السوق المصرية حققت أرقاماً قياسية منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري، مقابل الدولار في بداية نوفمبر من العام 2016، حيث قفزت قيمة التداول بنحو 50.3% منذ قرار التعويم وحتى ديسمبر الماضي.

وأوضح في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن قيمة التداول ارتفعت إلى 778 مليار جنيه خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر الماضي، مقابل 518 مليار جنيه في الفترة من 2014 وحتى أكتوبر 2016.

وأشار إلى أن صافي مشتريات الأجانب في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ارتفع خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر 2018 إلى 21.98 مليار جنيه.

وذكر "فريد" أن مشتريات الأجانب بلغت نحو 2.04 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى أكتوبر 2016.

وكشف رئيس البورصة المصرية أنه سيتم استحداث مؤشر جديد بالبورصة واستبدال آخر خلال شهرين، وأكد أن الاستحداث يأتي ضمن خطة البورصة لإعادة هيكلة المؤشرات.

وفي أغسطس الماضي، قال "فريد" إن مجلس الإدارة يتطلع إلى إعادة هيكلة مؤشرات السوق الرئيسية، وأضاف: نحتاج إلى إعادة هيكلة مؤشرات البورصة المصرية، وتقديم بعض المؤشرات الجديدة للتركيز على بعض القطاعات، كما يتعين تقديم مؤشرات تعكس بالأساس العوامل المالية المختلفة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية يوجد 7 مؤشرات، وهي: (إيجي إكس 20، وإيجي إكس 30، وإيجي إكس 50، وإيجي إكس 70، وإيجي إكس 100، ومؤشر المسؤولية الاجتماعية، وبورصة النيل، والمؤشر الدولاري).

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 13.21 % خلال العام الماضي عند مستوى 13035.77 نقطة مقابل 15019.14 نقطة فاقداً نحو 1983.37 نقطة، لتبلغ قيمة التداول على المؤشر الثلاثيني نحو 188 مليار جنيه، عبر 43 مليار سهم.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة المصرية منذ يناير الماضي بنحو 75.2 مليار جنيه؛ حيث هبطت من 824.91 مليار جنيه مليار جنيه إلى 749.7 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة خلال 2017 بنحو 21.66% عند مستوى 15019 نقطة (قرب أعلى مستوى في تاريخه) رابحاً نحو 2674.25 نقطة.

على صعيد تعاملات اليوم، وللجلسة الثانية على التوالي خلال العام 2019، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات المستثمرين.

وبحلول منتصف تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% عند مستوى 13244 نقطة، مضيفاً نحو 39 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.16% عند مستوى 699 نقطة. وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 0.17%، عند مستوى 1741 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 19 مليون سهم، بقيمة 79.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 2.3 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 3.5 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 307.7 ألف جنيه و3.2 مليون جنيه على التوالي.