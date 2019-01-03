"كامكو":ترقية بورصة الكويت لمؤشر MSCI يجلب ملياري دولار

قال نائب رئيس في إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار، رائد دياب، إن ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، سيجلب إلى السوق تدفقات بنحو ملياري دولار.

وأضاف دياب أن الأسهم القيادية مازالت دون مستويات ما قبل 2008.

وأكد نائب رئيس في إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار أن الأسهم البنكية تستفيد من النمو القوي المتوقع للائتمان.

كانت البورصة الكويتية قد أنهت العام 2018 على مؤشرات عدة، حيث بلغ متوسط السيولة اليومي 17 مليون دينار خلال عام 2018، متراجعا بنسبة 25% عن مستواه في عام 2017.

وارتفع أداء مؤشر السوق العام بنهاية 2018، بنسبة 1.6%، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 5.3%، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 5.2%.

يذكر بأنه بدأ العمل بهذه المؤشرات مع مطلع أبريل الماضي، عوضا عن المؤشرات الثلاثة السابقة وهي "الوزني" و"السعري" و"كويت 15" التي انتهى العمل بها مع جلسة 31 مارس الماضي، وكان انطلاق المؤشرات الجديدة بـ 5000 نقطة أساس.

أما القيمة الرأسمالية فقد أنهت العام على ارتفاع بنسبة 4.5% لتبلغ 29 مليار دولار.