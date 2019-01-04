الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار بفعل مباحثات تجارية

بدد #الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة بعدما لامس في وقت سابق من اليوم الجمعة أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، حيث استعادت الأسهم الآسيوية والدولار بعض الزخم في أعقاب إعلان بكين عن جولة جديدة من المباحثات التجارية مع واشنطن وسط مخاوف من تباطؤ #الاقتصاد_العالمي.



وارتفع الذهب بنحو 0.2% في التعاملات الفورية إلى 1295.55 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى منذ منتصف يونيو عند 1298.42 دولار للأوقية في وقت سابق.



وزاد الذهب 0.2% في العقود الأميركية الآجلة مسجلا 1297.30 دولار للأونصة.



وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن فريق عمل بقيادة نائب الممثل التجاري الأميركي جيفري جيريش سيصل إلى الصين لإجراء "مباحثات إيجابية وبناءة" مع نظرائه الصينيين.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 15.77 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين نحو 0.7% مسجلا 803.50 دولار للأونصة.



وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1262.50 دولار للأونصة.