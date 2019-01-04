الين يهبط بفعل آمال في التجارة الأميركية الصينية

انخفض #الين اليوم الجمعة بعدما ارتفع في الآونة الأخيرة وسط آمال بأن تحقق المباحثات التجارية الأميركية الصينية بعض التقدم، لكنه ما زال يلقى إقبالا من المستثمرين القلقين بشأن تباطؤ #الاقتصاد_العالمي.



وكانت مكاسب الين زادت أمس الخميس بفعل سعي المستثمرين للملاذ الآمن بعد أن هوت الأسهم ونمت المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في الصين.



وهبطت #العملة_اليابانية بما يصل إلى 0.6% عند 108.31 ين، قبل أن تسترد بعض مكاسبها ليجري تداولها عند 107.94 ين، وهي مرتفعة 2.2% هذا الأسبوع في أفضل أداء منذ فبراير 2018.



وتعافت عملات أخرى مثل الدولار الاسترالي بعد أن تضررت كثيرا جراء السعي للملاذ الآمن. وارتفع الدولار الاسترالي 0.2% إلى 0.7020 دولار.



وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1410 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات 0.1% إلى 96.189 .