بداية ساخنة لبورصة مصر في 2019.. كم ربحت في 4 جلسات؟

استهلت البورصة المصرية العام 2019 بمكاسب أسبوعية قوية رغم اقتصار جلسات الأسبوع الجاري على 4 جلسات فقط بسبب إجازات أعياد رأس السنة.

وعلى مدار الجلسات الأربع الماضية، تمكنت #الأسهم_المصرية من تحقيق جزء من خسائر جلسات الأسبوع الأخير من العام الماضي، حيث تشهد البورصة المصرية موجة تراجع عنيفة منذ بداية شهر إبريل من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات #البورصة_المصرية، وعلى مستوى جلسات الأسبوع الجاري، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة رابحاً نحو 16.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2.21% بعدما ارتفع من مستوى 740.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 757.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعاً بنسبة 2.15% مضيفاً نحو 280 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 12984 نقطة في إقفال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 13264 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.81% مضيفاً نحو 19 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 675 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 694 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 2.73% رابحاً نحو 46 نقطة بعدما صعد من مستوى 1684 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1730 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال جلسات العام الماضي، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 13.21% عند مستوى 13035 نقطة مقابل 15019 نقطة في نهاية العام 2017 فاقداً نحو 1983 نقطة، لتبلغ قيمة التداول على المؤشر الثلاثيني نحو 188 مليار جنيه، عبر 43 مليار سهم.

وخسرت القيمة السوقية للبورصة المصرية منذ يناير الماضي وحتى نهاية العام 2018 نحو 75.2 مليار جنيه، حيث هبطت من مستوى 824.91 مليار جنيه مليار جنيه إلى 749.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي.

وخلال العام 2018 تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 16.16% عند مستوى 693 نقطة فاقداً نحو 133 نقطة مقابل نحو 827 نقطة بختام العام 2017.

كما هبط المؤشر المئوي خلال جلسات العام الماضي بنحو 12.4% عند مستوى 1727 نقطة مقابل نحو 1971 نقطة بنهاية العام 2017.