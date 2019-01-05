الأسهم الأميركية تقفز بدعم توقعات أسعار الفائدة

تعافت بورصة #وول_ستريت لتغلق عند أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين بعد تقرير قوي بشأن الوظائف وتأكيدات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي الأميركي سيتحلى بالصبر والمرونة في توجيه مسار #أسعار الفائدة.

وأنهى المؤشر #داو_جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 746.94 نقطة، أو 3.29 في المئة، إلى 23433.16 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندر آند بورز 500 الأوسع نطاقا 84.05 نقطة، أو 3.43 في المئة، ليغلق عند 2531.94 نقطة.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع مرتفعا 275.35 نقطة، أو 4.26 في المئة، إلى 6738.86 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 2.34 في المئة، وستاندرد آند بورز 1.86 في المئة، وداو جونز 1.61 في المئة.