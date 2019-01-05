الذهب يهبط والبلاديوم يخترق 1300 دولار للمرة الأولى

تراجع #الذهب من أعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، بعد أن هدّأت بيانات قوية بشأن #الوظائف في #أميركا بعض المخاوف من تباطؤ #الاقتصاد بينما اخترقت أسعار #البلاديوم حاجز 1300دولار للمرة الأولى.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1284.40 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي.

لكن #المعدن_الأصفر سجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعوده 0.3 بالمئة مدعوما إلى حد كبير بمكاسب قوية سجلها مؤخرا.

وفي وقت سابق من الجلسة لامس الذهب أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو/حزيران عند 1298.42 دولار.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1285.80 دولار للأوقية بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة المستوى النفسي 1300 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات نشرت اليوم أن أرباب العمل في أميركا استأجروا في ديسمبر/كانون الأول أكبر عدد من العمال في عشرة أشهر مما يشير إلى قوة مستمرة في الاقتصاد قد تهدئ المخاوف من تباطؤ حاد للنمو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت أسعار #البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1295.49 دولار بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 1310 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وقفز البلاتين 2.8 بالمئة إلى 820.30 دولار للأوقية بعد أن لامس 823.50 دولار، وهو أعلى مستوى منذ التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتراجعت #الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.69 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ منتصف يوليو/تموز عند 15.87 دولار.