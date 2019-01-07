صعود قوي للأسهم السعودية بقيادة البنوك

أغلق مؤشر #الأسهم_السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا بنسبة 1.5% وبمقدار 115.34 نقطة ليقفل عند مستوى 8047.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال. وهي المرة الأولى التي يصعد فيها المؤشر فوق مستوى 8 آلاف نقطة منذ الثالث منذ أكتوبر الماضي.

وقال مقبل السلمي محلل أسواق مالية في مقابلة مع "العربية"، إن التوزيعات النقدية من البنوك، وخطوة #مصرف_الراجحي في زيادة رأسماله بمقدار كبير تأتي معززة لتوجهات التوسع في القطاع المصرفي الذي يتوقع له مواصلة تحقيق الأداء القوي في العام الحالي.

وبلغ عدد #الأسهم_المتداولة في جلسة اليوم أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بروج للتأمين، وولاء، و #المجموعة_السعودية و #بتروكيم وأكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات #جبل_عمر والأسماك، والمتطورة، والدريس، والمجموعة السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.10%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، و #الجزيرة والإنماء، و #الراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر #الأسهم_السعودية_الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 2.68 نقطة ليقفل عند مستوى 2545.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 239 صفقة.

وتشير التوقعات إلى اتجاه #البنوك_السعودية لتسجيل نمو في أرباحها خلال العام 2019 بنسبة تفوق 10%، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي خففا من أثر مخاطر ارتفاع تكاليف الديون المعدومة. وزادت الحكومة #السعودية الإنفاق لعام 2019 في أكبر ميزانية بتاريخها رغم انخفاض أسعار #النفط.

وتأتي التوقعات في وقت أعلن أكبر بنك في المملكة البنك #الأهلي_التجاري، في 24 ديسمبر الماضي، عن بدء محادثات الاندماج مع #بنك_الرياض.

ومن المحتمل أن ترتفع أرباح البنوك الـ12 المدرجة في #السوق_السعودية بنسبة 10.1% في عام 2019، أي أعلى من نسبة النمو التي بلغت 9.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة "بلومبرغ". ويقارن هذا مع معدل نمو سنوي مركب من 6.2% في السنوات الخمس حتى عام 2017، بحسب البيانات.