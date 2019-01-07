الدولار يتراجع لليوم الثالث مع توقعات بكبح جماح الفائدة

نزل الدولار لليوم الثالث على التوالي مقابل عملات منافسة اليوم الاثنين، مع تنامي التوقعات بأن يوقف البنك المركزي الأميركي زيادات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من بيانات الوظائف الأميركية القوية في ديسمبر والتي صدرت الأسبوع الماضي، يعتقد مراقبو السوق أن أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم، وعززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التوقعات بأن البنك المركزي قد يتبني توقعات أكثر حذراً.

ويوم الجمعة قال باول للجمعية الاقتصادية الأميركية، إن المجلس لا يتبنى مساراً محدداً سلفاً، لزيادات الفائدة وإنه سيراعي المخاطر النزولية التي تضعها السوق في الاعتبار.

ونزل مؤشر #الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات منافسة، بنحو 0.25% إلى 95.92 مقترباً من أقل مستوى في شهرين الذي سجله الاسبوع الماضي.

وقاد #اليورو والدولار الأسترالي المكاسب، واستفاد الأخير من أنباء في مطلع الأسبوع عن تعزيز الصين سياسة التحفيز.

وزاد الدولار الأسترالي الذي يتأثر كثيراً بالصين نحو 0.5% إلى 0.7140 دولار أميركي.

وارتفع الدولار الأميركي 0.2% أمام اليوان في المعاملات الخارجية إلى 6.8483 يوان.