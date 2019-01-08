اليورو يهبط بفعل ضغوط التباطؤ الاقتصادي

نزل #اليورو يوم الثلاثاء وسط دلائل متزايدة على تباطؤ اقتصاد #منطقة_اليورو، بينما صعد الدولار رغم توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأميركي سيوقف دورة زيادة أسعار الفائدة.

وساهم انخفاض غير متوقع للإنتاج الصناعي في #ألمانيا للشهر الثالث على التوالي في ضعف اليورو. ورغم أن الهبوط كان طفيفا، فإنه أبرز المخاوف بشأن حدوث تباطؤ وحذر البنك المركزي في مساعيه لإنهاء اعتماد المنطقة على برامج التحفيز.

ويعاني المصدرون في ألمانيا من ضعف #الطلب العالمي و #الخلافات_التجارية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وهبط اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1285 دولار. ويجري تداول العملة الأوروبية الموحدة في نطاق ضيق بين 1.12 و1.15 دولار منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

ودعم ضعف اليورو الدولار الذي صعد 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات ليصل مؤشره إلى 95.959. وفقد مؤشر الدولار نحو اثنين بالمئة منذ منتصف ديسمبر كانون الأول ليظل قرب أقل مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 95.638 الذي بلغه يوم الاثنين.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2764 دولار، ويتوقع متعاملون أن تستمر تقلبات #العملة_البريطانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع اقتراب الانفصال البريطاني.

ونزل الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7123 دولار أميركي. ورغم ضعف العملة الأسترالية يوم الثلاثاء، يظل المتعاملون متفائلين بها في الوقت الحالي.