30 يناير عمومية اتحاد عذيب للرد على هيئة الاتصالات

دعا مجلس إدارة شركة #اتحاد_عذيب للاتصالات (GO جو) مساهميه لاجتماع عادي في 30 يناير الجاري، للتصويت على عرض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشركة بخصوص مخرجات مشروع إعادة توزيع الترددات.

وأضافت #عذيب في بيان نشر على موقع سوق السعودية أنه وفقاً للمادة (31) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل.

وقالت إنه في حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.