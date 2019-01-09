ماذا ستكون النتيجة لو استثمرت 10 آلاف دولار في 2018؟

شكلت سنة 2018 منعطفاً سيئاً لمعظم أسعار الأصول، على نحو استثنائي فالخسائر شملت أسواق الأسهم المتقدمة والناشئة على حد سواء، ولم توفّر بعض الملاذات الآمنة مثل الذهب.

نستعرض في ما يلي حصيلة استثمار 10 آلاف دولار في مختلف فئات الأصول خلال 2018.

الأصوال النفطية تراجعت 19.5% إلى 8050 دولاراً.

مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة تراجع 16.6% إلى 8340 دولاراً.

مؤشر إم إس سي أي للأسواق العالمية تراجع 11.2% إلى 8880 دولاراً.

مؤشر إم إس سي أي للدول المتقدمة يتراجع 10.4% إلى 8960 دولارا.

الفضة تراجعت 9.2% إلى 9081 دولارا.

الجنية الإسترليني تراجع 5.8% إلى 9425 دولارا.

اليورو تراجع 5.3% إلى 9470 دولارا.

مؤشر ستادر أند بورز 500 تراجع 4.6% إلى 9544 دولارا.

داو جونز 30 تراجع 3.7% إلى 9626 دولارا.

الذهب يتراجع 1.9% إلى 9806 دولارات.

ناسداك 100 يتراجع 0.1% إلى 9988 دولارا.

السندات الحكومية للدول المتقدمة ترتفع 1.1% إلى 10110 دولارات.

الين يرتفع 2.3% إلى 10230دولارا.

مؤشر إم إس سي أي الخليجي يرتفع 12.1% إلى 11210 دولارات.