المؤشر نيكاي الياباني يرتفع مقتفياً أثر وول ستريت

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة مقتفية أثر صعود الأسهم الأميركية ومتغلبة على هبوط أسهم المتاجر التي أعلنت أرباحا فصلية ضعيفة في اليوم السابق.

وقفز سهم أوليمبوس كورب 9.9% مسجلا أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، بعدما قالت شركة المعدات الطبية وصناعة الكاميرات إنها ستقترح منح مقعد في مجلس إدارتها لصندوق التحوط الأميركي (فاليو آكت كابيتال).

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 1% إلى 20359.70 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، زاد المؤشر 4.1%، محققاً أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهرين.

ومما ساعد المؤشر نيكاي على الارتفاع من جديد فوق مستوى 20 ألف نقطة، الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو الأمر الذي هدأ المخاوف بشأن النمو العالمي.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1529.73 نقطة.