أرباح أسبوعية هزيلة بعد أسبوع ساخن في بورصة مصر

بعدما حققت قفزة كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الأول من العام الجاري، عادت #البورصة_المصرية إلى حالة الأداء العرضي، ففيما صعد مؤشرها الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعت جميع المؤشرات ولكن بنسب طفيفة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وعلى مستوى جلسات الأسبوع الماضي، صعد رأس المال السوقي لأسهم #الشركات المدرجة رابحاً نحو 8 مليارات جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1% بعدما ارتفع من مستوى 757.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 765.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعاً بنسبة 0.7%، مضيفاً نحو 103 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 13264 نقطة في إقفال تعاملات الأسبوع قبل الماضي ليسجل مستوى 13367 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

في المقابل، انخفض مؤشر #الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1% فاقداً نحو 7 نقاط بعدما تراجع من مستوى 694 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 687 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

أيضاً تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.3% فاقداً نحو 6 نقاط بعدما انخفض من مستوى 1730 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 1724 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وخلال تعاملات جلسة الخميس الماضي، ارتفعت جميع المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقي رابحاً نحو 1.3 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 148 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه عبر تنفيذ 26.9 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نحو 58.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب على نسبة 27.37%، والعرب على 14.29%.

واستحوذت تعاملات #المؤسسات و #الصناديق على نحو 48.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقة المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.29%.

ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 53.5 مليون جنيه، 58.5 مليون جنيه، 50.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 138.5 مليون جنيه.

وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة في ختام تعاملات جلسة الخميس، فيما هوت أسعار أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات أسعار 34 شركة.