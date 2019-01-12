مستثمرو الأسهم الأميركية يترقبون نتائج كبريات البنوك

أغلقت بورصة وول ستريت بلا تغير يذكر الجمعة، مع هبوط أسهم شركات #الطاقة وتطلع المستثمرين إلى موسم أرباح #الشركات الذي ينطلق الأسبوع القادم بإعلانات من سيتي غروب وجيه بي مورغان وبنوك كبرى أخرى.

وأنهى المؤشر #داو_جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 6.04 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 23995.88 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 0.38 نقطة، أو 0.01 بالمئة، ليغلق عند 2596.26 نقطة.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع منخفضاً 14.59 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 6971.48 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب، مع صعود ناسداك 3.45 بالمئة و #ستاندرد_آند_بورز 2.54 بالمئة وداو جونز 2.4 بالمئة.