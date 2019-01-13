أسهم بنوك السعودية تحلق عالياً.. والأهلي يقفز لأعلى سعر

حلقت الأسهم السعودية، لمستويات مرتفعة ليسجل سهم البنك الأهلي التجاري أعلى مستوى له منذ إدراجه بالسوق، ويبلغ 51 ريالاً مع صعوده بنسبة 3.24% بجلسة اليوم.

كما سجل سهم مجموعة سامبا المالية أعلى مستوى له في 10 سنوات مع صعوده بنسبة 1.8% إلى 35.4 ريال بجلسة اليوم.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 81.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8291.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

الأداء القوي للمصارف

ودفع الأداء القوي لأسهم المصارف السعودية، المؤشر الكلي للسوق المالية السعودية إلى مواصلة الارتفاع فوق مستوى 8290 نقطة صاعداً بجلسة اليوم 1% مع إضافته نحو 85 نقطة.

وتفوق مؤشر البنوك في جلسة تداول الأسهم السعودية اليوم على المؤشر العام بالارتفاع 1.8% في مقابل ارتفاع المؤشر العام للسوق بنحو 0.99%.

وتتعدد الأسباب الدافعة للأداء القوي للقطاع المصرفي في السعودية، ليظل أبرزها صفقات اندماج مصرفية مرتقبة.

ومع بدء المباحثات بين #الأهلي_التجاري و #الرياض يترقب المستثمرون صفقة اندماج ضخمة، ستؤدي في حال نجاح المباحثات إلى كيان جديد سيكون ثالث أكبر مصرف خليجي، وأكبر صفقة اندماج بسوق السعودية. وتضاف هذه الصفقة المرتقبة إلى سابقتها صفقة اندماج بنك #ساب مع #الأول.

وتوقع هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، أن تستمر سياسة الاندماجات بين البنوك، لإيجاد 5 أو 7 بنوك ضخمة تزيد من تمثيل البنوك السعودية في دول الخليج.

وأشار أبوجامع في مقابلة مع "العربية" إلى توقعات بإعلان مباحثات جديدة للاندماج بين بنوك مثل سامبا والسعودي الفرنسي أو غيره من البنوك.

كما أشار إلى أهمية الاندماجات في توسيع عمل البنوك السعودية وزيادة نشاطها على مستوى منطقة الخليج.

وكانت أسهم القطاع المصرفي، عانت خلال الشهر الماضي، من تبعات تسويات حول مدفوعات الزكاة لفترة 10 سنوات ماضية، لكن القطاع سرعان ما استعاد نشاطه ليتصدر ارتفاعات السوق السعودية الشهر الحالي.

وتسير #الأسهم_السعودية باتجاه صاعد مستفيدة من تحسن أسعار النفط، وكذلك الأداء الجيد لقطاع المصارف الذي قاد السوق نحو تحقيق مكاسب قوية.

تفاصيل تداولات اليوم

وبالعودة إلى مجريات جلسة اليوم، كانت أسهم شركات الكابلات، باتك، الطيار، أمانة للتأمين، والحكير الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات عناية، الأهلي للتكافل، رعاية، وقت اللياقة، وبدجت السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.90%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، زين السعودية، كيان السعودية، الطيار، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الطيار، الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 31.33 نقطة ليقفل عند مستوى 2599.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 48 ألف سهم تقاسمتها 124 صفقة.