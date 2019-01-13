بورصة الكويت تكشف عن المراجعة السنوية لتقسيم السوق

تكشف #بورصة_الكويت، اليوم الأحد، النقاب عن النتائج السنوية لتقسيم السوق بعد إغلاق جلسة التداول.

ويأتي ذلك في إطار المراجعة السنوية التي تجريها البورصة في مطلع كل عام لتحديد الأسهم التي سيتم إدراجها في كل سوق من الأسواق الثلاثة.

وكانت بورصة الكويت قسمت السوق إلى 3 أسواق فعلياً بدءاً من أبريل 2018 إلى سوق أول ورئيسي ومزادات.

وتتحدد المشاركة بالسوق الأول حسب القيمة السوقية لكل سهم ومستويات السيولة والسعر للقيمة الاسمية، ويتم الإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية وعقد مؤتمرات ربع سنوية للمحللين.

السيولة ضعف متوسط العام الماضي

وقفز متوسط السيولة اليومية في بورصة الكويت إلى 33 مليون دينار، أيّ نحو ضعف متوسط السيولة اليومية في العام الماضي.

وعلى صعيد مؤشرات السوق، فقد أغلقت على ارتفاع جماعي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.5%، وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 1.8%، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4%.