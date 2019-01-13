موافقة على زيادة رأس مال دلة الصحية بـ160 مليون ريال

وافقت هيئة السوق المالية #السعودية على طلب شركة #دلة_للخدمات_الصحية زيادة رأس مالها من 590 مليون ريال إلى 750 مليون ريال.

وستتم زيادة رأس المال عبر منح #سهم مجاني مقابل كل 3.69 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وستسدد قيمة الزيادة في #رأس_المال عن طريق تحويل مبلغ 160 مليون ريال من بند " #الاحتياطي_النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 59 مليون سهم إلى 75 مليون سهم، بزيادة قدرها 16 مليون سهم.

ولن يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.