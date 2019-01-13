"صندوق تعليم ريت" يوزع أرباحاً بـ1.6% عن الربع الرابع

أعلنت شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق " #تعليم_ريت" بنسبة 1.6% (ما يعادل 0.16 ريال للوحدة) عن الفترة من 1 أكتوبر 2018 إلى 31 ديسمبر 2018.

وأشارت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة 8,160,000 ريال سعودي.

ونوهت بأن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 51,000,000 وحدة قائمة.

ولفتت إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 1.58% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ يوم السبت الموافق 30/06/2018.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ يوم الخميس 11/05/1440هـ الموافق 17/01/2019 )نهاية يوم التداول بتاريخ 09/05/1440هـ الموافق 15/01/2019م).

وأوضحت أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.