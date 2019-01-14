الذهب يرتفع بفضل توقعات كبح جماح الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع هبوط الدولار بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة العام الجاري، وهبوط الأسهم الآسيوية بعد بيانات صينية ضعيفة تشير لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وزاد #الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1291.97 دولار للأوقية. وصعد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1292.10 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 11% منذ أن سجل أقل مستوى في عام ونصف في منتصف أغسطس عند 1159.96 دولار، بسبب تقلبات أسواق الأسهم وضعف #الدولار.

وقال ايه.ان.زد في مذكرة بحثية: "قطاعات المعادن النفيسة تواصل الاستفادة من ضعف الدولار، وهبوط دوري لأسواق الأسهم".

وتابعت المذكرة: "كما أن المخاطر الجيوسياسية بدأت تحفز بعض عمليات الشراء في أصول الملاذ الآمن. كما زاد قلق المستثمرين بشأن مفاوضات الانفصال البريطاني، وفي الوقت ذاته يبدو أنه لا نهاية في الأفق لإغلاق الحكومة الأميركية".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.8% إلى 1306.99 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً الأسبوع الماضي عند 1342.43 دولار.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 809.20 دولار للأوقية، واستقرت الفضة عند 15.59 دولار للأوقية.