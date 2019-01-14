بورصة الكويت تُرقي شركتين للسوق الأول

أعلنت #بورصة_الكويت أمس عن نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة في البورصة لعام 2019، حيث تمت ترقية شركتين من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وهما شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، وشركة هيومن سوفت القابضة وذلك لانطباق معايير السوق الأول عليهما، موضحة أن ترقية الشركتين ستكون اعتبارا من 10 فبراير المقبل.

وكشفت البورصة عن عدم تخفيض تصنيف أي شركة مدرجة من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، مشيرة إلى أنه على الرغم من إخلال مجموعة جي أف اتش المالية بالالتزامات المستمرة للسيولة في السوق الأول، إلا أن إدارة السوق منحتها فترة عام لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول.

وأضافت البورصة في بيانها الصحافي أنه بناء على قرار بورصة الكويت وموافقة هيئة أسواق المال بتمديد الفترة الانتقالية الممنوحة للشركات المنطبق عليها هذه المعايير لمدة سنة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019، فإنه لن يكون هناك تخفيض تصنيف لأي شركة مدرجة في السوق الرئيسي إلى سوق المزادات خلال المراجعة الحالية.

ووفقا للمراجعة الجديد، فإن السوق الأول سيضم 19 شركة مقارنة بـ17 شركة خلال المراجعة السابقة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم السوق الأول بعد إضافة شركتي "هيومن سوفت" و"القرين للبتروكيماويات"، إلى 19.4 مليار دينار خلال 2018 مقارنة بنحو 17 مليار دينار لعام 2017، وهي تقدر بقرابة 65% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوق.

وخلال المراجعة الجديدة، رفعت البورصة الحد الأدنى لسيولة شركات السوق الأول من 90 ألف دينار في 2017 إلى 109 آلاف دينار لعام 2018، فيما رفعت البورصة الحد الأدنى للقيمة السوقية للبورصة من 144 مليون دينار في 2017، إلى 154 مليون دينار لعام 2018.

ووضعت بورصة الكويت 13 شركة مدرجة بالسوق الرئيسي على قائمة الشركات المراقبة، وهي الشركات القابلة للتأهل للسوق الأول بمجرد استيفائها كل متطلبات هذا السوق عند إجراء المراجعة السنوية الجديدة، وكان أبرز هذه الأسهم، البنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري وشركة فيفا والمزايا القابضة.

وشملت قائمة الشركات المنضمة إلى سوق المزادات 12 شركة ذات تداولات منخفضة، ولم تتخط القيمة السوقية لشركات سوق المزادات حاجز الـ100 مليون دينار، لتبلغ نحو 85.4 مليون دينار.