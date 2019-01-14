تحالفان يفوزان بإدارة طرح شركتي حاويات وأسمدة في مصر

قال مسؤول حكومي مصري، اليوم الاثنين، إن بلاده اختارت تحالف المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك لإدارة طرح حصة إضافية من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، كما اختارت تحالف بنك الاستثمار سي.آي كابيتال وبنك الاستثمار رينسانس كابيتال لطرح حصة إضافية من شركة أبوقير للأسمدة ببورصة مصر.



كان آخر طرح أولي لشركات حكومية في البورصة في 2005 حينما بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وقال المسؤول الحكومي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "نعم تحالف هيرميس-سيتي بنك فاز بإدارة طرح الإسكندرية لتداول الحاويات وتحالف سي.آي كابيتال-رينسانس فاز بإدارة طرح أبوقير للأسمدة".



وتعكف الحكومة المصرية على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.



وأجلت الحكومة توقيت تنفيذ برنامج الطروحات أكثر من مرة بسبب تقلبات في #أسواق_المال العالمية والمحلية.



ونشرت صحيفة المال الاقتصادية اليوم عن مصادر لم تسمها أن #هيرميس فازت مع #سيتي_بنك في مناقصة إدارة طرح 30 %، إضافية من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في #بورصة_مصر.



وكانت الرئاسة المصريةأعلنت في يناير 2016 أنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يتم إلى الآن.