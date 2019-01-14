مصر تتجه لطرح سندات تصل لـ7 مليارات دولار بالربع الأول

قال وزير المالية المصري، إن بلاده تدرس #طرح_سندات_دولية بعملات مختلفة، تتراوح قيمتها بين 3 إلى 7 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف "محمد معيط" أن الحكومة ستعلن نتائج المحادثات مع #صندوق_النقد الدولي بخصوص صرف الدفعة الخامسة من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال أسبوعين.

وكان من المقرر أن يتم صرف الدفعة الخامسة بملياري دولار في ديسمبر الماضي، إلا أن خلافاً مع الصندوق حول آلية ربط أسعار الوقود المحلية، مع نظيرتها العالمية، أدى إلى تأجيل صرف الدفعة.

كما قال وزير المالية المصري إن وضع السوق سيحدد العملة التي ستصدر بها مصر سنداتها المقبلة، مشددا على أن بلاده منفتحة على إصدار سندات بكافة العملات.

وأضاف أن الوزارة قامت بجولات آسيوية للترويج لإصدار #سندات_بالين_الياباني وأن الوزارة لديها انفتاح على إصدار سندات بكافة العملا وبحسب ما يقتضية السوق.

وفيما يخص الموازنة، أشار الوزير إلى أن موازنة العام المالي الحالي اعتمدت سعر نفط عند 67 دولارا للبرميل.