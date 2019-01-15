الأسهم السعودية تحقق مكاسب سنة كاملة بأسبوعين

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات اليوم الاثنين محققا مكاسب جيدة بـ 76.70 نقطة ليقفل عند مستوى 8347.25 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبإغلاق اليوم تكون سوق السعودية قد حققت مكاسب خلال أسبوعين فقط، تعادل تلك التي تحققت خلال عام كامل.

وأرجع ماجد كبارة المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة دلما كابيتال، الارتفاعات القوية التي سجلها مؤشر سوق #الأسهم_السعودية خلال أول أسبوعين من العام الحالي، إلى ترقب ترقية مؤشر السعودية على مؤشرات الأسواق الناشئة. وأغلق مؤشر سوق السعودية جلسة اليوم مرتفعا 0.93% عند مستوى 8347.25 نقطة.

وأشار كبارة في مقابلة مع "العربية" إلى تدفقات إلى سوق الأسهم السعودية بقيمة 1.2 مليار ريال بآخر أسبوع جاءت من مستثمرين خليجيين وأجانب، موضحاً أن سبب هذه التدفقات ترقب الترقية وليس صعود أسعار النفط.

وأوضح أن مؤشر الأسهم السعودية كسب 6.5% خلال أول أسبوعين من 2019، وهي تمثل نسبة مقاربة لما حققه المؤشر من مكاسب بنسبة 8% لكامل السنة الماضية 2018.

وحول مواعيد ترقية مؤشر سوق الأسهم السعودية على مؤشر الأسواق الناشئة، أوضح كبارة أن المواعيد بوجه عام تبدأ من مارس 2019 على خمس مراحل تنتهي في أول 2020 بالنسبة لمؤشر "فوتسي راسل".

أما بالنسبة لمؤشر "إم إس سي آي" فإن مواعيد المراجعة للترقية ستكون في شهري مايو وأغسطس من العام الحالي 2019.

وأشار كبارة إلى أهمية صفقات الاندماج المصرفية الضخمة في تعزيز ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية، مشيراً إلى توقعات بسهولة إنجاز صفقة دمج الأهلي التجاري مع الرياض بسبب ملكية الحكومة في كلا المصرفين، لخلق كيان جديد بأصول تزيد على 180 مليار دولار.

إغلاق جلسة اليوم

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 0.93%، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات، بروج للتأمين، صافولا، الأسمنت السعودي، وساكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عناية، الحكير، وفرة، سايكو، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.95% و 5.26% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، دار الأركان، الإنماء، الجزيرة، وعناية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، الراجحي، الإنماء، الكابلات، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 190.20 نقطة ليقفل عند مستوى 2801.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 ألف سهم تقاسمتها 493 صفقة.