الذهب مستقر بفعل آمال توقف رفع الفائدة الأميركية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات السوق بشأن زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة عدد مرات أقل هذا العام، في حين أثار ارتفاع الأسهم الصينية الاهتمام بالأصول عالية المخاطر.

وانخفض #الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1% إلى 1290.31 دولار للأونصة، وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1290.70 دولار للأونصة.

وقال كايل رودا محلل السوق لدى آي.جي استراليا "سنرى مقاومة في السوق حتى نرى عاملا محفزا يمنح بعض الدعم لأصول الملاذ الآمن".

وأضاف "الأسواق لا تتحرك وتنتظر مزيدا من المعلومات في الموضوعات التي تهمها".

وتعافت الأسهم الآسيوية اليوم بعد أن أشارت بكين إلى المزيد من الإجراءات الداعمة لتحقيق الاستقرار في اقتصادها المتباطئ، وأكدت أن الصين تسعى لبداية قوية للربع الأول من السنة.

وفي الوقت ذاته، تراجع الدولار بفعل توقعات متنامية بأن يوقف #المركزي_الأميركي زيادة أسعار الفائدة هذا العام بسبب تباطؤ النمو العالمي.

ولم يسجل السعر الفوري للبلاديوم تغيرا يذكر عند 1323.50 دولار للأونصة. وفي الجلسة السابقة، جرى تداول المعدن عند أقل بقليل من أعلى مستوياته على الإطلاق البالغ 1342.43 الذي سجله الأسبوع الماضي.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 801.50 دولار للأونصة، وارتفعت الفضة 0.1% إلى 15.66 دولار للأونصة.