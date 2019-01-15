العائد على سندات الخزانة المصرية بأدنى مستوى في 6 أشهر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع العائد على سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ أغسطس من العام الماضي، خلال عطاء أمس الاثنين.

وبحسب بيانات المركزي، بلغت حصيلة عطاءات سندات الخزانة خلال طروحات أمس لأجل خمس وعشر سنوات، نحو مليارين و100 مليون جنيه، أي أكثر من المطلوب بـ850 مليون جنيه.

وأوضح البنك المركزي أن متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات بلغ 18% كأدنى متوسط خلال خمسة أشهر، بحصيلة مليار و80 مليون جنيه.

وبلغ متوسط العائد على أذون أجل عشر سنوات نحو 18%، وهو أدنى مستوى منذ نهاية يوليو الماضي، بحصيلة مليار و30 مليون جنيه.