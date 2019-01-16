تطبيق رسوم جديدة على الشركات المدرجة في بورصة الكويت

أبلغت شركة #بورصة_الكويت كل الشركات المدرجة والأطراف ذات العلاقة برسوم الاشتراك السنوية لعام 2019، وجاءت مرتبطة بمعدل دوران الأسهم بشأن تحفيز ورفع معدلات السيولة فيها.

وقالت البورصة إنها ستلغي هيكل رسوم الاشتراك السنوي الحالي للشركات الكويتية، التي تبدأ من 2500 دينار، وبحد أقصى 50 ألفاً، وللشركات غير الكويتية تتراوح بين 2500 دينار وبحد أقصى 30 ألف دينار، فقد تم إلغاؤها منذ نهاية ديسمبر 2018، وسيتم تطبيق رسوم جديدة ابتداء من يناير 2019، تعتمد على متوسط القيمة اليومية المتداولة للسوق.

ووفقاً لجدول العمولات الجديدة، فقد شهدت تفاوتاً في طبيعة وحجم عمولات التداول بين الأسواق الثلاثة، إذ جاءت بواقع 0.10% للسوق الأول، و0.15% للتداول في السوق الرئيسي، إضافة الى 0.30% للصفقات التي قد يشهدها سوق المزادات.

وأبقت البورصة بحسب تقرير لصحيفة الجريدة الكويتية على توزيعة العمولة وفقاً للآلية السابقة بواقع 70% للوسيط، و29 % للبورصة، و1% لشركة الكويتية للمقاصة.