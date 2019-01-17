هذا وصف مدير الإصدار المشارك للإقبال على سندات السعودية

تحول #إصدار_السندات_السعودي الأخير بـ7.5 مليار دولار إلى تصويت بالثقة من المستثمرين الدوليين للمملكة واقتصادها.

وفي حين تقدر السعودية حاجاتها التمويلية للعام الحالي بنحو 32 مليار دولار من الأسواق المحلية والدولية، نجحت خلال الأيام الأولى من السنة في جمع ربع هذا المبلغ.

وقد جمع الاكتتاب طلبات بقيمة 27 مليار دولار، بمعدل تغطية يصل إلى 3.6 مرة.

وفي هذا السياق، يوضح رئيس المصرفية الاستثمارية في NCB Capital مدير الإصدار المشارك، وسيم الخطيب، أنه بالنظر إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخرا "نجد أن الإصدار السعودي كان مدعوماً بثقة عالية جداً من قبل المستثمرين الدوليين باقتصاد المملكة".

موضوع يهمك تحول إصدار السندات السعودي الأخير بـ 7.5 مليار دولار، إلى تصويت بالثقة من المستثمرين الدوليين للمملكة واقتصادها.وتقدر... تغطية كبيرة للسندات تعكس ثقة دولية في السعودية أسواق المال

ويتابع: "في ساعات الافتتاح الأولى لطلبات الاكتتاب في الفترة الصباحية بتوقيت المملكة، شهدنا إقبالا ممتازا من الأسواق الخليجية والآسيوية، ثم عقب افتتاح الأسواق الأوروبية والأميركية خلال اليوم زاد حجم الطلب إلى مبلغ يتعدى الـ27 مليار دولار من 400 مستثمر ذوي تنوع جغرافي".

وإذا ما نظرنا إلى التنوع الجغرافي لقاعدة المستثمرين، نجد أن أميركا وأوروبا وبريطانيا كان لها حصة الأسد من حجم الطلب بحوالي 80% من بناء سجل الأوامر، وهذا يدل على أن ثقة المستثمرين باقتصاد الممكلة والوضع الائتماني والعائد هي العوامل الأساسية للقيام بعمليات استثمارية، وكان مؤشرا مشجعا جدا تجاه القطاع الخاص".

بالمقابل، نوه الخطيب بأن حجم الطلب على شريحة الـ31 سنة فاقت التوقعات، ما يعني أن رؤية المستثمرين تتماشى مع رؤية المملكة لتنويع الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد تحت برامج الرؤية.

ولفت إلى أن الطرح شهد دخول ما يفوق الـ30 مستثمر مؤسسي دولي جديد، وهذا يدل على الثقة الدولية باقتصاد السعودية.