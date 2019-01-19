رابع أسبوع من المكاسب للأسهم الأميركية

صعدت الأسهم الأميركية وهو ما ساعد المؤشرات الرئيسية لبورصة #وول_ستريت على تسجيل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب مع ارتفاع الأسهم في مختلف القطاعات، بدعم من تزايد الآمال بأن #الولايات_المتحدة و #الصين ستتوصلان إلى حل لنزاعمها التجاري.

وأنهى المؤشر #داو_جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 342.69 نقطة، أو 1.41 بالمئة، إلى 24712.79 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 34.75 نقطة، أو 1.32 بالمئة، ليغلق عند 2670.71 نقطة.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع مرتفعاً 72.77 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 7157.23 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع بلغت مكاسب داو جونز 2.96 بالمئة في حين صعد #ستاندرد_آند_بورز 2.87 بالمئة وناسداك 2.66 بالمئة.