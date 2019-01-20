بورصة الكويت.. السيولة المتداولة تعود للتراجع

عاد متوسط السيولة المتداولة في #البورصة_الكويتية إلى الانخفاض الأسبوع الماضي، ليصبح المعدل اليومي 27 مليون دينار بنسبة انخفاض 15% عن المعدل الذي سجلته البورصة في الأسبوع قبل الماضي عن 32 مليون دينار.

لكن المعدل الحالي يبقى أعلى من متوسط السيولة المسجل في العام الماضي عند 16 مليون دينار.

وكانت شركة #بورصة_الكويت أبلغت قبل أيام معدودة كل الشركات المدرجة والأطراف ذات العلاقة برسوم الاشتراك السنوية لعام 2019، وجاءت مرتبطة بمعدل دوران الأسهم بشأن تحفيز ورفع معدلات السيولة فيها.

وقالت البورصة آنذاك، إنها ستلغي هيكل رسوم الاشتراك السنوي الحالي للشركات الكويتية التي تبدأ من 2500 دينار، وبحد أقصى 50 ألفاً، وللشركات غير الكويتية تتراوح بين 2500 دينار وبحد أقصى 30 ألف دينار، فقد تم إلغاؤها منذ نهاية ديسمبر 2018، وسيتم تطبيق رسوم جديدة ابتداء من يناير 2019، تعتمد على متوسط القيمة اليومية المتداولة للسوق.

ووفقاً لجدول العمولات الجديدة، فقد شهدت تفاوتاً في طبيعة وحجم عمولات التداول بين الأسواق الثلاثة، إذ جاءت بواقع 0.10% للسوق الأول، و0.15% للتداول في السوق الرئيسي، إضافة إلى 0.30% للصفقات التي قد يشهدها سوق المزادات.