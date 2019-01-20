بورصتا أثينا ومدريد ستحددان من سيملك بالبورصة الكويتية

كشفت مصادر لصحيفة الجريدة الكويتية أن المسؤولين عن خصخصة شركة #البورصة_الكويتية منحوا المشغلَيْن العالميَيْن اللذين تم تأهيلهما للمنافسة على خصخصة البورصة، وهما بورصتا أثينا ومدريد، اختصاص اختيار الشركات المحلية التي ترغب في تملك حصة في رأسمال شركة البورصة.

وأوضحت المصادر أن البورصتين ستقومان بفلترة الجهات الراغبة في المنافسة على حصة من رأسمال شركة البورصة، والتي وصل عددها حاليا إلى نحو 10 شركات مدرجة، قابلة للزيادة، من بينها بنكان، بعدما انسحبت شركة واحدة من عملية المنافسة، إذ ستتم المفاضلة في الاختيار من بين هذه الشركات، حسب مسودة المعلومات والشروط الفنية التي تم وضعها لتكوين التحالفات.

وبينت المصادر أن المشغل العالمي سيتولى عملية التنسيق والمفاضلة والاختيار وتحديد النسب بين الجهات المنافسة، وفقاً للشروط التي حددتها هيئة أسواق المال، والتي اشترط أن تكون هذه الشركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية، فضلا عن شروط فنية أخرى تفرز الشركات التي لديها القدرة على إدارة البورصة الكويتية.