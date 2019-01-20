سهم المراعي يخسر 6%..والأهلي كابيتال: تراجعات غير مبررة

تراجع سهم شركة المراعي بأكثر من 6%، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى 52.6 ريال، بعد إعلان الشركة عن انخفاض أرباحها خلال 2018، بنسبة 28%.

وقال محلل أبحاث الأسهم في شركة الأهلي كابيتال محمد طمليه، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن أرباح شركة المراعي في 2018، جاءت أقل من مستوى توقعاتنا والتي كانت عند 490 مليون ريال.

وانخفضت أرباح شركة #المراعي، بنسبة 7.9% إلى ملياري ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بـ2.18 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تراجعت أرباح المراعي بنسبة 27.9% إلى 369 مليون ريال بالربع الرابع، مقارنة بـ512.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي. وجاءت أرباح الشركة أقل بكثير من التوقعات التي كانت عند 515 مليون ريال.

وأشار طمليه إلى أن الانخفاضات التي مني بها سهم المراعي في تعاملات اليوم بأكثر من 6%، مبالغ فيها، وأن السعر المستهدف 53.2 ريال وهو سعر عادل للسهم.

وأضاف "الانخفاض الذي حصل في الأرباح يعود لعدة أسباب لعدة أسباب من بينها 90 مليون ريال خسارة مخصصات لتوقيف زراعة الأعلاف محليا ، و50 مليون ريال كمخصصات لأعمالها في شركة طيبة الأردن، و30 مليون ريال بسبب تغيرات العملة.

وقال في حال تم احتساب ذلك سنجد الأرباح 478 مليون ريال وهي جيدة مقارنة مع توقعاتنا.