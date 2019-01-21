استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين، متجاهلاً المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي والبيانات التي أظهرت أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل حاد في 2018.

وأجمع المتعاملون في العملة على أن #الدولار سيشهد ضعفاً مع بداية عام 2019، وتوقعوا أن يوقف مجلس الاحتياطي #الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة وأن يتباطأ الاقتصاد بعدما لقي دعماً العام الماضي.

لكن الدولار سجل أول مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر، بفضل آمال تقليص حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبيانات أفضل من المتوقع للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية اليوم الاثنين عند 96.388، بعدما ارتفع إلى 96.394 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من يناير.

وصعد اليورو 0.2% إلى 1.1376 دولار، لكنه ظل قريباً من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1353 دولار الذي لامسه يوم الجمعة، فما استقر الإسترليني عند 1.2873 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي أيضاً عند 0.7155 دولار أميركي بعدما أغلق يوم الجمعة منخفضاً 0.3%.